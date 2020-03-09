Hertha Berlin 2-2 Werder Bremen | MAÇ SONUCU | ÖZET
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Hertha Berlin sahasında Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Hertha Berlin ile Werder Bremen birbirine diş geçiremedi. Maça Werder Bremen fırtına gibi başladı. Deplasman ekibi 3.dakikada Josh Sargent ve 6. dakikada Klaassen'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Hertha Berlin 41. dakikada Niklas Stark'la farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 Bremen'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip 60. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
- 09.03.2020
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