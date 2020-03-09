Hertha Berlin 2-2 Werder Bremen | MAÇ SONUCU | ÖZET

Hertha Berlin ile Werder Bremen birbirine diş geçiremedi. Maça Werder Bremen fırtına gibi başladı. Deplasman ekibi 3.dakikada Josh Sargent ve 6. dakikada Klaassen'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Hertha Berlin 41. dakikada Niklas Stark'la farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 Bremen'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip 60. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



