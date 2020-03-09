Erling Braut Haaland: Hedefim Bundesliga'da gol krallığı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Haaland hedefini açıkladı!

: Hedefim Bundesliga'da gol krallığı

Erling Braut Haaland: Hedefim Bundesliga'da gol krallığı

devi 'un temsilcisi Salzburg'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yükselen performansı ile kısa zamanda taraftarın gönlünde taht kuran yıldız futbolcu 'da gol krallığı olduğunu söyledi.

'un durdurulamayan golcüsü , açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki forvet, güçlü fizik yapısını ve Bundesliga hedeflerini anlattı.

2019/2020 sezonunun ilk yarısında RB Salzburg ile ikinci yarısında da Borussia Dortmund ile gollerini sıralamaya devam eden yıldız golcü, gördüğü ilgiden de memnun olduğunu söyledi.

"HEDEFİM GOL KRALLIĞI"

19 yaşındaki Norveçli yaptığı açıklamada; "En iyi futbolcu olabilmek için çok çalışıyorum. Olabildiğince çok çalışıyorum. Vücudumun üstesinden gelebileceği kadar sert yapıyorum. Hedefim Bundesliga'da kral olmak" dedi.

Haaland, gördüğü ilgi için de; "Dortmund'a normal bir futbolcu olarak geldim ve hala normal bir futbolcuyum, bu değişmedi. Ama iyi şeyler duymak güzel, iyi işler yaptığım anlamına geliyor" sözlerini sarf etti.

Erling Braut Haaland, bu sezon 'da ve Almanya'da Borussia Dortmund ve formaları ile toplamda 32 resmi maça çıktı. 19 yaşındaki genç süperstar, bu maçlarda takımlarına toplamda 40 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

  1. 09.03.2020
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