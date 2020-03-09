Erling Braut Haaland: Hedefim Bundesliga'da gol krallığı
Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un Avusturya temsilcisi Salzburg'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Erling Braut Haaland golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yükselen performansı ile kısa zamanda taraftarın gönlünde taht kuran yıldız futbolcu hedefinin Bundesliga'da gol krallığı olduğunu söyledi.
Borussia Dortmund'un durdurulamayan golcüsü Erling Braut Haaland, açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki forvet, güçlü fizik yapısını ve Bundesliga hedeflerini anlattı.
2019/2020 sezonunun ilk yarısında RB Salzburg ile ikinci yarısında da Borussia Dortmund ile gollerini sıralamaya devam eden yıldız golcü, gördüğü ilgiden de memnun olduğunu söyledi.
"HEDEFİM GOL KRALLIĞI"
19 yaşındaki Norveçli yaptığı açıklamada; "En iyi futbolcu olabilmek için çok çalışıyorum. Olabildiğince çok çalışıyorum. Vücudumun üstesinden gelebileceği kadar sert yapıyorum. Hedefim Bundesliga'da kral olmak" dedi.
Haaland, gördüğü ilgi için de; "Dortmund'a normal bir futbolcu olarak geldim ve hala normal bir futbolcuyum, bu değişmedi. Ama iyi şeyler duymak güzel, iyi işler yaptığım anlamına geliyor" sözlerini sarf etti.
Erling Braut Haaland, bu sezon Avusturya'da Red Bull Salzburg ve Almanya'da Borussia Dortmund ve formaları ile toplamda 32 resmi maça çıktı. 19 yaşındaki genç süperstar, bu maçlarda takımlarına toplamda 40 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
- 09.03.2020
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Erling Braut Haaland: Hedefim Bundesliga'da gol krallığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.