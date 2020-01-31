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31 Ocak 2020, Cuma
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Dortmund, ’ı bitiriyor

Dortmund, Emre Can’ı bitiriyor

 forması giyen , 'ya geri dönüyor. Daha önce 'te oynayan 26 yaşındaki orta sahanın, 'a imza atmak üzere olduğu belirtildi.

forması giyen , 'ya geri dönüyor. Daha önce 'te oynayan 26 yaşındaki orta sahanın, 'a imza atmak üzere olduğu belirtildi. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman oyuncu için 25 milyon euro'luk bonservis bedeli ödecenek. Juventus'ta haftada 306 bin euro kazanan Emre Can'ın 188 bin euro'luk teklifi kabul ettiği ifade edildi.
  1. 31.1.2020
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