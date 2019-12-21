MAÇ SONUCU | Bayern Münih 2 - 0 Wolfsburg - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 2 - 0 Wolfsburg

MAÇ SONUCU | Bayern Münih 2 - 0 Wolfsburg

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında , sahasında Wolfsburg'u 2-0 mağlup etti. Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller ve 'dan geldi.

Allianz Arena'da oynanan ilk devrenin son hafta maçında, zirve mücadelesi veren , Wolfsburg'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Bayern Münih, 85. dakikada ve 89. dakikada 'nun golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 33'e çıkararak ilk yarıyı 3. sırada tamamlarken, Wolfsburg ise 26 puanda kaldı.

İLK DEVRENİN LİDERİ LEIPZIG

Sezonun formda takımlarından Leipzig, 1-0 geriye düştüğü maçta Konrad Laimer, Patrik Schick ve Yussuf Poulsen'in golleriyle sahasında Augsburg'u 3-1 yendi.

Augsburg'un tek golünü Florian Niederlechner kaydetti

Puanını 37'ye çıkaran Leipzig, Bundeliga'da ilk yarıyı lider tamamladı.

SCHALKE'NİN GOLLERİNİ SUAT VE AHMED ATTI

04, Türk asıllı Alman oyuncusu Suat Serdar ve milli oyuncu Ahmed Kutucu'nun ağları sarstığı maçta Freiburg ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Freiburg'un penaltıdan bulduğu golleri, Nils Petersen ve Vincenzo Grifo kaydetti.

  1. 21.12.2019
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