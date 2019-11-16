Estonya ekibi Narva Trans takımın başına Cenk Özcan'ı getirdi
Estonya Ligi takımlarından Narva Trans, takımın başına Türk teknik direktör Cenk Özcan'ı getirdiğini duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı görevine Ocak 2020'de başlayacak.
Estonya Ligi (Meistriliiga) takımlarından Narva Trans, Cenk Özcan'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türk teknik adamın görevine Ocak 2020'de başlayacağı ve sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.
Estonya ekibini daha önce de yöneten 45 yaşındaki Cenk Özcan, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapmıştı.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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