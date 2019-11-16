Estonya ekibi Narva Trans takımın başına Cenk Özcan'ı getirdi - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Estonya ekibi takımın başına 'ı getirdi

Estonya ekibi Narva Trans takımın başına Cenk Özcan'ı getirdi

takımlarından , takımın başına Türk teknik direktör 'ı getirdiğini duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı görevine Ocak 2020'de başlayacak.

(Meistriliiga) takımlarından , 'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk teknik adamın görevine Ocak 2020'de başlayacağı ve sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

Estonya ekibini daha önce de yöneten 45 yaşındaki Cenk Özcan, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımlarda antrenörlük yapmıştı.

  1. 16.11.2019
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