Almanya Bundesliga'da 2 maçta 14 gol! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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'da 2 maçta 14 gol!

Almanya Bundesliga'da 2 maçta 14 gol!

'nın 10'uncu haftasında oynanan - ve Leipzig - müsabakaları gol düellolarına sahne oldu.

Haftanın önemli maçında , kendi sahasında 'i 5-1'lik skorla mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Dev rakibinin 9'uncu dakikada Jerome Boateng'in atılmasıyla 10 kişi kalmasını fırsat bilen Eintracht Frankfurt, 25'te Kostic, 33'te Sow, 49'da Abraham, 61'de Hinteregger ve 85'te Paciencia ile rakip ağlara 5 gol gönderdi. Bayern Münih'in tek golü ise 37'nci dakikada 'den geldi.

LEIPZIG'DEN MAINZ'A 8 GOL
Aynı saatte oynanan Leipzig - karşılaşması da bol gole sahne oldu. Leipzig, 8-0'lık skorla rakibini rahat geçerken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Sabitzer, 30, 48 ve 87'de Werner, 35'te Nkunku, 39'da Halstenberg, 44'te Poulsen ve 50'de Mukiele kaydetti.
Bu sonuçlarla birlikte RB Leipzig 18 puan, Bayern Münih 18 puan, Frankfurt 17 puan ve Mainz 9 puanla haftayı kapattı.

  1. 02.11.2019
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