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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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W.Bremen'de

Ömer Toprak W.Bremen'de

Bundesliga ekiplerinden , 'da forma giyen Türk futbolcu 'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Bundesliga ekiplerinden , 'da forma giyen Türk futbolcu 'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Daha önce Freiburg, Leverkusen ve Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 227 maça çıkan Ömer, 'nda da 27 kez oynadı ve 2 gol kaydetti.

  1. 12.8.2019
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