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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'u rahat geçti

Bayern Münih Energie Cottbus'u rahat geçti

, Almanya Kupası ilk turunda 'u deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura çıktı. Energie Cottbus'un tek golünü Türk asıllı futbolcu Berkan Taz penaltıdan attı

Almanya Kupası ilk turunda , deplasmanda 'u 3-1 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, Freundschaft Stadı'nda 4. Lig ekiplerinden Energie Cottbus'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 'nin 32. dakikada attığı golle Bavyera ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 65. dakikada Kingsley Coman ve 85. dakikada Robert Lewandowski ile iki gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Leon Goretzka'nın Cottbus forması giyen Türk asıllı futbolcu Berkan Taz'ı ceza sahasında düşürmesi sonucu ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Berkan Taz, Alman milli kaleci 'i mağlup ederek durumu 3-1 yaptı.

Müsabakada başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura çıktı.

Berkan Taz ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken, Energie Cottbus'un diğer Türk asıllı futbolcusu Abdülkadir Beyazit 63. dakikada oyuna dahil oldu.

  1. 13.08.2019
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