Bayern Münih Energie Cottbus'u rahat geçti
Bayern Münih, Almanya Kupası ilk turunda Energie Cottbus'u deplasmanda 3-1 yenerek bir üst tura çıktı. Energie Cottbus'un tek golünü Türk asıllı futbolcu Berkan Taz penaltıdan attı
Almanya Kupası ilk turunda Bayern Münih, deplasmanda Energie Cottbus'u 3-1 yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, Freundschaft Stadı'nda 4. Lig ekiplerinden Energie Cottbus'a konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Robert Lewandowski'nin 32. dakikada attığı golle Bavyera ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 65. dakikada Kingsley Coman ve 85. dakikada Robert Lewandowski ile iki gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.
Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Leon Goretzka'nın Cottbus forması giyen Türk asıllı futbolcu Berkan Taz'ı ceza sahasında düşürmesi sonucu ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Berkan Taz, Alman milli kaleci Manuel Neuer'i mağlup ederek durumu 3-1 yaptı.
Müsabakada başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura çıktı.
Berkan Taz ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken, Energie Cottbus'un diğer Türk asıllı futbolcusu Abdülkadir Beyazit 63. dakikada oyuna dahil oldu.
- 13.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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