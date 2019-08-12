Bale yapacak
Bundesliga devi, Real’de istenmeyen 30 yaşındaki Gareth Bale için girişimlere başladı. Usta kramponun yeni sezonda Almanya’da oynama ihtimali çok yüksek.
Leroy Sane transferini bir türlü bitiremeyen Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, rotayı Gareth Bale'a çevirdi. Real Madrid'de kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması söylenen Gareth Bale için Bayern Münih'in devreye girdiği iddia edildi. Alman devinin Manchester City'den Sane'yi transfer etmek istediği ancak oyuncunun sakatlık yaşaması nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı ifade edildi.
RAKAM BİLİNMİYOR
Port1'ın haberine göre Münih, Sane yerine Bale için girişimlerde bulunmaya başladı. Teknik direktörü Zinedine Zidane'nın kadrosunda istemediği Gallerli oyuncunun yeni sezonda Almanya'da oynayabileceği öne sürüldü. Piyasa değeri 60 milyon euro civarında olan Bale için ne kadarlık bir teklif yapılacağı bilgisi ise verilmedi. Bale, Real'de 231 maçta 102 gol kaydetti.
- 12.8.2019
-
Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
-
Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
-
Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
Bale yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.