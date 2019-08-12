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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Bale yapacak

Bale yapacak

Bundesliga devi, Real’de istenmeyen 30 yaşındaki için girişimlere başladı. Usta kramponun ’da oynama ihtimali çok yüksek.

Leroy Sane transferini bir türlü bitiremeyen Bundesliga temsilcisi , rotayı 'a çevirdi. 'de kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması söylenen Gareth Bale için Bayern Münih'in devreye girdiği iddia edildi. Alman devinin 'den Sane'yi etmek istediği ancak oyuncunun sakatlık yaşaması nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı ifade edildi.

RAKAM BİLİNMİYOR
Port1'ın haberine göre Münih, Sane yerine Bale için girişimlerde bulunmaya başladı. Teknik direktörü 'nın kadrosunda istemediği Gallerli oyuncunun 'da oynayabileceği öne sürüldü. Piyasa değeri 60 milyon euro civarında olan Bale için ne kadarlık bir teklif yapılacağı bilgisi ise verilmedi. Bale, Real'de 231 maçta 102 gol kaydetti.

  1. 12.8.2019
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