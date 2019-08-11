Ömer Toprak Werder Bremen'e transfer oldu
Milli futbolcu Ömer Toprak Borussia Dortmund'dan ayrıldı. İlk önce Fenerbahçe'ye önerilen daha sonra da Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki futbolcu kiralık olarak Werder Bremen'in yolunu tuttu.
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, adı Galatasaray ile de anılan milli oyuncu Ömer Toprak'ı Dortmund'dan kiraladığını açıkladı.
27 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmada 6,4 milyon euro zorunlu satın alma maddesi olduğu da belirtildi.
Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Ömer Toprak hızlı bir defans oyuncusu, yıllardır en üst seviyede oynuyor. Bizi seçtiği için mutluyuz. Bize doğrudan katkısı olacak" dedi.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Ömer Toprak ise imzanın ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Werder Bremen'in gelişiminden etkilendim ve projesine ikna oldum." ifadelerini kullandı.
Almanya'da dört sezon Freiburg (68 maç), altı sezon Bayer Leverkusen (203 maç) forması giyen Ömer Toprak, son olarak üç sezondur Borussia Dortmund'da görev yapıyor (51 maç). 30 yaşındaki deneyimli stoper bu süreçte Bundesliga'da 227, Şampiyonlar Ligi'nde ise 41 maça çıktı. A Milli Takım formasını 27 kez sırtına geçiren Ömer'in Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.86'lık boyuyla dikkat çeken Ömer, pas ve hava topu performansıyla öne çıkıyor.
- 11.08.2019
- Güncelleme: 11.08.2019 11:02
-
Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
-
Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
-
Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Ömer Toprak Werder Bremen'e transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.