Ömer Toprak Werder Bremen'e transfer oldu - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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'e oldu

Ömer Toprak Werder Bremen'e transfer oldu

Milli futbolcu 'dan ayrıldı. İlk önce 'ye önerilen daha sonra da 'ın listesinde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki futbolcu kiralık olarak 'in yolunu tuttu.

Bundesliga ekiplerinden , adı ile de anılan milli oyuncu 'ı Dortmund'dan kiraladığını açıkladı.

27 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmada 6,4 milyon euro zorunlu satın alma maddesi olduğu da belirtildi.

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Ömer Toprak hızlı bir defans oyuncusu, yıllardır en üst seviyede oynuyor. Bizi seçtiği için mutluyuz. Bize doğrudan katkısı olacak" dedi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Ömer Toprak ise imzanın ardından, "Burada olduğum için çok mutluyum. Werder Bremen'in gelişiminden etkilendim ve projesine ikna oldum." ifadelerini kullandı.

'da dört sezon Freiburg (68 maç), altı sezon (203 maç) forması giyen Ömer Toprak, son olarak üç sezondur 'da görev yapıyor (51 maç). 30 yaşındaki deneyimli stoper bu süreçte Bundesliga'da 227, Şampiyonlar Ligi'nde ise 41 maça çıktı. A formasını 27 kez sırtına geçiren Ömer'in Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.86'lık boyuyla dikkat çeken Ömer, pas ve hava topu performansıyla öne çıkıyor.

  1. 11.08.2019
  2. Güncelleme: 11.08.2019 11:02
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