Franck Ribery'nin yeni adresi netleşti

Alman devi Bayern Münih'te geçirdiği uzun yılların ardından takımdan ayrıldığını açıklayan Fransız yıldız Franck Ribery'nin yeni adresi kısa sürede netleşecek.

Bild'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcu Suudi Arabistan ve Katar ekipleri ile yaptığı transfer görüşmelerinin ardından kararını verdi ve kısa süre içerisinde açıklayacak.

36 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerinde kısa bir süreliğine Galatasaray forması da giymişti.