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02 Ağustos 2019, Cuma
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'nin yeni adresi netleşti

Franck Ribery'nin yeni adresi netleşti

'ten ayrıldıktan sonra yeni adresi merakla beklenen Fransız futbolcu 'nin ya da Katar'a transfer olacağı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Alman devi 'te geçirdiği uzun yılların ardından takımdan ayrıldığını açıklayan Fransız yıldız 'nin yeni adresi kısa sürede netleşecek.

Bild'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcu ve Katar ekipleri ile yaptığı transfer görüşmelerinin ardından kararını verdi ve kısa süre içerisinde açıklayacak.

36 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerinde kısa bir süreliğine Galatasaray forması da giymişti.

  1. 02.08.2019
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