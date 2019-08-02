Franck Ribery'nin yeni adresi netleşti
Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra yeni adresi merakla beklenen Fransız futbolcu Franck Ribery'nin Suudi Arabistan ya da Katar'a transfer olacağı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Alman devi Bayern Münih'te geçirdiği uzun yılların ardından takımdan ayrıldığını açıklayan Fransız yıldız Franck Ribery'nin yeni adresi kısa sürede netleşecek.
Bild'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcu Suudi Arabistan ve Katar ekipleri ile yaptığı transfer görüşmelerinin ardından kararını verdi ve kısa süre içerisinde açıklayacak.
36 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerinde kısa bir süreliğine Galatasaray forması da giymişti.
- 02.08.2019
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Dorukhan korkuttu
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eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
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murat Çıldırmış bunlar.
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fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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