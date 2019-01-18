Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı
Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yendi.
Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında PreZero Arena'da Bayern Münih'i konuk etti.
Bayern Münih ilk yarıyı 34. ve 45 artı 1. dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 2-0 galip tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim, 59. dakikada Nico Schulz ile skoru 2-1 yaptı.
Çekişmeli geçen maçta konuk ekip, 87. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelerle gönderilmesiyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Puanını 39 çıkaran Bayern Münih ikinci sıradaki yerini korudu.
Hoffenheim ise 25 puanla ve maç fazlasıyla 7. sırada kaldı.
- 19.1.2019 01:56
- Güncelleme: 19.1.2019 01:57
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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