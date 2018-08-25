Coman'ın sakatlığı ciddi – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Coman'ın sakatlığı ciddi

    Coman'ın sakatlığı ciddi

    (Bundesliga) takımlarından , Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hoffenheim'ı 3-1 yendikleri sezonun açılış maçında sakatlanan Coman'ın sol ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilecek 22 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.

    Fransız milli futbolcu, şubat ayında aynı bileğinden ameliyat edilmiş ve 2,5 ay forma giyememişti.

    1. 25.8.2018 10:13
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