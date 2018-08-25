Coman'ın sakatlığı ciddi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hoffenheim'ı 3-1 yendikleri sezonun açılış maçında sakatlanan Coman'ın sol ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilecek 22 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.
Fransız milli futbolcu, şubat ayında aynı bileğinden ameliyat edilmiş ve 2,5 ay forma giyememişti.
- 25.8.2018 10:13
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fenerli fizana kadar yolun var ramirez kardeş senden daha iyisi lazım fenere
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Şampiyon yapın
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çepnioğlu sn. bakanın açıklaması talihsiz...
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Toplam 10
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Akhan 2 hafta futbol oynasin, sonra dizilere gecer...
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