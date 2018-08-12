Almanya Süper Kupa, Bayern Münih'in – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Almanya , 'in

    Almanya Süper Kupa, Bayern Münih'in

    , 'u 5-0 yenerek Almanya 'nın sahibi oldu.

    Almanya maçında geçen sezon ligde şampiyon olan ile 'nı kazanan karşılaştı.

    Karşılaşma boyunca etkili futbol sergileyen Bayern Münih, 21, 26 ve 54. dakikalarda , 63. dakikada Kingsley Coman, 85. dakikada 'nın golleriyle 5-0 galip geldi.

    Bu sonuçla Bayern Münih, 1987, 1990, 2010, 2012, 2016 ve 2017'den sonra 7. kez Kupa'da şampiyonluğa ulaştı. 1988'in ardından ikinci defa Süper Kupa maçına çıkan Eintracht Frankfurt ise bir kez daha kupaya uzanamadı.

    1. 12.8.2018 23:51
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