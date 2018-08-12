Almanya Süper Kupa, Bayern Münih'in
Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u 5-0 yenerek Almanya Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Almanya Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyon olan Bayern Münih ile Almanya Kupası'nı kazanan Eintracht Frankfurt karşılaştı.
Karşılaşma boyunca etkili futbol sergileyen Bayern Münih, 21, 26 ve 54. dakikalarda Robert Lewandowski, 63. dakikada Kingsley Coman, 85. dakikada Thiago Alcantara'nın golleriyle 5-0 galip geldi.
Bu sonuçla Bayern Münih, 1987, 1990, 2010, 2012, 2016 ve 2017'den sonra 7. kez Almanya Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı. 1988'in ardından ikinci defa Süper Kupa maçına çıkan Eintracht Frankfurt ise bir kez daha kupaya uzanamadı.
- 12.8.2018 23:51
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Almanya Süper Kupa, Bayern Münih'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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