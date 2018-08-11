Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar - Galeri - Fotomaç
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

    Futbolcuların, teknik direktörlerin, başkanların ve yorumcuların ağzından çıkan bir cümle haftalarca gündemi meşgul edebiliyor. İşte spor dünyasından unutulmayan sözler...
    11 Ağustos 2018 Cumartesi, 10:23:36 Güncelleme: 10:23:49
    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

    Ahmet Çakar: "Arda Barcelona'da idmana çıkamaz. Arda Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak gidebilir''

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    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

    Arsene Wenger: ''Taraftarımızdan tek isteğim, Türk bayrağına karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler. "

    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

    Messi'nin sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen: "Lionel Messi artık eskisi gibi olamaz"

    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

    Hagi: "Barcelona'da oynarken şatoda yaşıyordum ama Galatasaray'da daha mutluydum."

    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

    Quaresma: "Samet Aybaba'nın durumunu bekliyorum. Lig başlasın 4-5 hafta sonra o gider ben tekrar dönerim."

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