Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Bayern Münih, dostluk maçında karşılaştığı amatör lig takımlarından Rottach-Egern'i 20-2 mağlup etti.
İlk yarıyı 5-2 önde bitiren Alman devine 20-2'lik skoru getiren goller ise Kingley Coman (3), Robert Lewandowski (3), Sandro Wagner (3), Maximilian Franzke (3), Thomas Müller (2), James Rodriguez (2), Thiago, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy ve Franck Ribery'den geldi.
- 8.8.2018 21:25
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
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