Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    hazırlık maçını 20-2 kazandı

    Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı

    , dostluk maçında karşılaştığı amatör lig takımlarından Rottach-Egern'i 20-2 mağlup etti.

    İlk yarıyı 5-2 önde bitiren Alman devine 20-2'lik skoru getiren goller ise Kingley Coman (3), (3), Sandro Wagner (3), Maximilian Franzke (3), (2), (2), Thiago, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy ve Franck Ribery'den geldi.

    1. 8.8.2018 21:25
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