Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund, kadrosunu 29 yaşındaki orta saha Axel Witsel'i transfer etti. Çin Ligi'nde forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu için Dortmund, 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık anlaşma imzalayan Witsel, Quanjian ile 18 maçta 2 gol kaydetmişti.