Axel Witsel, Dortmund’da
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Axel Witsel, Dortmund’da

    , 'lı yıldız futbolcu 'i kadrosuna kattı. ekiplerinden forması giyen Witsel için Dortmund, 20 milyon bonservis bedeli ödeyecek.

    ekiplerinden , kadrosunu 29 yaşındaki orta saha 'i transfer etti. Ligi'nde forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu için Dortmund, 20 milyon bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık anlaşma imzalayan Witsel, ile 18 maçta 2 gol kaydetmişti.

    1. 6.8.2018 16:12
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