Axel Witsel, Dortmund’da
Dortmund, Belçika'lı yıldız futbolcu Axel Witsel'i kadrosuna kattı. Çin ekiplerinden Quanjian forması giyen Witsel için Dortmund, 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund, kadrosunu 29 yaşındaki orta saha Axel Witsel'i transfer etti. Çin Ligi'nde forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu için Dortmund, 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık anlaşma imzalayan Witsel, Quanjian ile 18 maçta 2 gol kaydetmişti.
- 6.8.2018 16:12
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu davranışını taktirle karşılıyorum senin gibi bir insanında çok başarılı olacağını düşünüyorum . Aferin Oğlum böyle insan ol işte !
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Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
Toplam 2
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SİSTEM MİSTEM HİÇ BİR FENERLİ VDEMİELE GÜVENMİYOR.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AYCUT 2018 DE VOLKANLA GELEN GEÇ DEVAM EDER.
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