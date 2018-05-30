Fortuna Düsseldorf'ta Kaan Ayhan'ın sözleşmesi uzatıldı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ta 'ın sözleşmesi uzatıldı

    <a href="/index/fortuna-dusseldorf?id=e58a8987-eee4-4d65-b0f6-1898792bee23" class="" rel="tag">Fortuna Düsseldorf</a>'ta <a href="/index/kaan-ayhan?id=2a097f8d-55bc-4c5b-a14b-37bfb390a337" class="" rel="tag">Kaan Ayhan</a>'ın sözleşmesi uzatıldı

    Bundesliga ekibi 'ta forma giyen milli futbolcu 'in sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

    Bundesliga ekibi , milli futbolcu 'ın 2019'da bitecek olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. 2015 yılından beri milli formayı terleten için kulübü tarafından yapılan açıklamada, "23 yaşındaki oyuncumuz Kaan Ayhan'in mukavelesi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    1. 30.5.2018 14:23
    2. Güncelleme: 30.5.2018 14:28
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