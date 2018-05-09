Tayfun Korkut ve Mario Gomez'den müthiş hareket – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Tayfun Korkut ve Mario Gomez'den müthiş hareket

    Tayfun Korkut ve Mario Gomez'den müthiş hareket

    Almanya Bundesliga'da 33 hafta geride kaldı. Sezona kötü giriş yapan Mario Gomez ve Andreas Beck'li Stuttgart, bitime 13 hafta kala teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'un getirilmesiyle yükselişe geçti. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

    1. 9.5.2018 14:31
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