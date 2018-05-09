Tayfun Korkut ve Mario Gomez'den müthiş hareket
Almanya Bundesliga'da 33 hafta geride kaldı. Sezona kötü giriş yapan Mario Gomez ve Andreas Beck'li Stuttgart, bitime 13 hafta kala teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'un getirilmesiyle yükselişe geçti. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
- 9.5.2018 14:31
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor
Toplam 1
Yorum
hamza hamza Başkanım BJK hisseleri aldık,battık sesimizi duyun artık
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 1
Yorum
Acaba Değermi? Tolga ve Sunandan iyi değil. Bizdekiler daha az mac yaptı daha çok faydalı oldu.
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En golcü defans Beşiktaş'ta!
Toplam 2
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anonim seneye marceloda geri getirilip pepee-marcelo ikilisi ile devam edilmeli
Tayfun Korkut ve Mario Gomez'den müthiş hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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