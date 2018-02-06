Bayern Münih kupada yarı finale yükseldi
Almanya Kupası çeyrek final maçında Paderborn'u deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup eden Bayern Münih, kupada yarı finale yükseldi
Benteler Arena'da oynanan müsabakada deplasman ekibine turu getiren golleri 20'de Kingsley Coman, 25'te Robert Lewandowski, 42'de Joshua Kimmich, 55'te Corentin Tolisso, 86 ve 89'da Arjen Robben kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih bu skorla, tek maçlı eleme sistemiyle oynanan Almanya Kupası'nda yarı finale yükselmiş oldu.
Öte yandan Thomas Müller, mücadelenin 32'nci dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Alman oyuncunun yerine Corentin Tolisso dahil oldu.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 22:59
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PFDK'dan Kocaman kararı!
Toplam 1
Yorum
Ugur TFF başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor, hayır başakşehir şampiyonluğu hakediyor o ayrı, ama TFF'nin yaptıkları rezillik
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 10
Yorum
feyko aydi hayırlı olsun Basaksehire Göksel baskan kacırma bunu
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Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edilmedi!
Toplam 2
Yorum
Ugur Caner de sevk edilmemişti ve hakem raporunda yoktu ama TV'de gözüküyor diye acil toplanıp kanun değiştirdiler. Hadi bakalım. Yok öyle yağma.
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