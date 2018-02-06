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    06 Şubat 2018, Salı
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    kupada yarı finale yükseldi

    Bayern Münih kupada yarı finale yükseldi

    çeyrek final maçında Paderborn'u deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup eden , kupada yarı finale yükseldi

    Benteler Arena'da oynanan müsabakada deplasman ekibine turu getiren golleri 20'de Kingsley Coman, 25'te , 42'de Joshua Kimmich, 55'te Corentin Tolisso, 86 ve 89'da kaydetti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan bu skorla, tek maçlı eleme sistemiyle oynanan 'nda yarı finale yükselmiş oldu.

    Öte yandan Thomas Müller, mücadelenin 32'nci dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Alman oyuncunun yerine Corentin Tolisso dahil oldu.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:59
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