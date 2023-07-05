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Alanyaspor'da 2 günde 7 transfer

Alanyaspor, şova devam ediyor. Akdeniz ekibi, dün de Portekiz 2. Lig ekibi Mafra'dan 23 yaşındaki Angolalı milli sağ kanat Augusto, Portekiz 1. Lig takımı Guimaraes'ten 24 yaşındaki Fransız orta saha Janvier ile 25 yaşındaki Brezilyalı golcü Silva ve K.Paşa'dan ayrılan 33 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'la imzaladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Alanyaspor'da 2 günde 7 transfer
Alanyaspor, şova devam ediyor. Turuncu-yeşilliler, önceki gün Brezilya'da Santos'un 27 yaşındaki kaptanı Bauermann, Palmeiras'tan 26 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Eduardo ve Corinthians'tan 29 yaşındaki ön libero Coelho'yu almıştı. Akdeniz ekibi, dün de Portekiz 2. Lig ekibi Mafra'dan 23 yaşındaki Angolalı milli sağ kanat Augusto, Portekiz 1. Lig takımı Guimaraes'ten 24 yaşındaki Fransız orta saha Janvier ile 25 yaşındaki Brezilyalı golcü Silva ve K.Paşa'dan ayrılan 33 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'la imzaladı.
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