Alanyaspor 2-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleye Akdeniz ekibi, hızlı başladı. Umut Güneş, Alanyaspor'u 6. dakikada geçirdi. İlk yarı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karagümrük, 59 ve 79. dakikalarda Borini'nin attığı gollerle mücadelede 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Alanyaspor'a beraberliğe getiren gol ise 83. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Alanyaspor'un puanı 25 oldu. Karagümrük ise 22 puana ulaştı.



