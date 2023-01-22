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Alanyaspor 2-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Alanyaspor evinde Karagümrük'ü ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Alanyaspor'un gollerini Umut Güneş ve Cavaleiro kaydetti. Karagümrük'ün golleri Borini'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 17:59
Alanyaspor 2-2 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleye Akdeniz ekibi, hızlı başladı. Umut Güneş, Alanyaspor'u 6. dakikada geçirdi. İlk yarı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karagümrük, 59 ve 79. dakikalarda Borini'nin attığı gollerle mücadelede 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Alanyaspor'a beraberliğe getiren gol ise 83. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Alanyaspor'un puanı 25 oldu. Karagümrük ise 22 puana ulaştı.


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