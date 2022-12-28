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Francesco Farioli: Oyuncularımız kalpten oynadılar

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor’u 3-1 mağlup eden Alanyaspor'da Teknik Direktör Francesco Farioli, “Tabii çok zorlu bir maçtı. Yüksek tempoda oynandı. Beni sevindiren taraflar var. Oyuncularımızın sahada oyunda kalma isteği, oyunu yönetme isteği bugün beni mutlu etti. Oyuncularımız bugün saha içerisinde kalpten oynadılar” dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 21:59
Francesco Farioli: Oyuncularımız kalpten oynadılar

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Alanyaspor 3-1'lik skor ile müsabakadan galip ayrıldı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, maça iyi başladıklarını söyledi. İki takımın da ilk 25 dakikada ritminin inanılmaz olduğunu belirten Farioli, rakibin iyi organize olduğunu kaydetti. Konyaspor maçında gösterdikleri özveri ve çabanın ardından Kayserispor maçının zor olduğunu söyleyen teknik direktör Farioli, "Rakibimiz 4-5 kere dizilim değiştirdi. Bizde buna değişiklikler ile karşılık verdik. Oyuncularımız bu değişikliklere net bir şekilde adapte oldu. Golü bulduk ardından ikinci golü bulduk. Tabii golü bulduktan sonra metresel anlamda saha içindeki dizilimimizde biraz geriledik. Rakibimizde reaksiyon göstererek ilk yarının sonlarında bizi kendi sahamıza hapsetti diyebiliriz. Tabii çok zorlu bir maçtı. Yüksek tempoda oynandı. Beni sevindiren taraflar var. Özellikle oyuncularımızın sahada oyunda kalma isteği oyunu yönetme isteği bugün beni mutlu etti. Oyuncularımız bugün saha içerisinde kalpten oynadılar" dedi.

"GENEL ANLAMDA HAKEM PERFORMANSI İYİYDİ"

Hakem performansı yönünde kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Farioli, "Sahanın kenarından gördüğüm hakemlerin kararları doğrultusunda genel anlamda objektif bakarsak iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Çağdaş hocam farklı bir pozisyona takılmıştır, kendi bakış açılarıyla bir yorum yapmıştır. Ona da elbette saygım var. Bizim açımızdan genel anlamda hakem performansı iyiydi. Konyaspor maçında uzatma süresinden dem vurmuştum. Bugün de 9 dakikalık bir uzatma vardı. Bugün için adil bir uzatma olduğunu düşünüyorum. Çünkü VAR birkaç kere devreye girdi. Bugün adildi. Geçtiğimiz maçta biraz uzundu. Bugün de genel anlamda hakemin performansı bence iyiydi" ifadelerini kullandı.

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