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Alanyaspor'un asbaşkanlarından Oktay Cebeci, vefat etti

Corendon Alanyaspor Kulübünün asbaşkanlarından Oktay Cebeci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:20
Alanyaspor'un asbaşkanlarından Oktay Cebeci, vefat etti

Turuncu yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cebeci'nin 74 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Asbaşkanlarımızdan Oktay Cebeci'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) DA OKTAY CEBECİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Corendon Alanyaspor Kulübü Asbaşkanı Oktay Cebeci'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Oktay Cebeci'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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