Alanya’da Borja geliyor

Alanyaspor, geçen sezon da turuncuyeşilli formayı giyen Cristian Borja için Braga'yla temaslarını sürdürüyor. 29 yaşındaki Kolombiyalı sol beki kiralama görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi. Geçtiğimiz yıl 33 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistle oynayan Borja'nın kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.
Alanyaspor,geçen sezon da turuncuyeşilli formayı giyen Cristian Borja için Braga'yla temaslarını sürdürüyor. 29 yaşındaki Kolombiyalı sol beki kiralama görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi. Geçtiğimiz yıl 33 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistle oynayan Borja'nın kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.