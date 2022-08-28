Haberler Alanyaspor Alanya’da Borja geliyor

Alanya’da Borja geliyor

Alanyaspor, geçen sezon da turuncuyeşilli formayı giyen Cristian Borja için Braga'yla temaslarını sürdürüyor. 29 yaşındaki Kolombiyalı sol beki kiralama görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi. Geçtiğimiz yıl 33 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistle oynayan Borja'nın kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Alanya’da Borja geliyor
Alanyaspor, geçen sezon da turuncuyeşilli formayı giyen Cristian Borja için Braga'yla temaslarını sürdürüyor. 29 yaşındaki Kolombiyalı sol beki kiralama görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi. Geçtiğimiz yıl 33 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistle oynayan Borja'nın kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu! O takıma imza atıyor...
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sesleri! Szalai'nin yerine gelecek
Türkiye - Sırbistan | CANLI
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mateos: Bu maçın zor olacağını biliyorduk
Alanyaspor ara vermedi
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! 20:11
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! 19:36
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı 19:31
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Dinamo Kiev lige kötü başladı! Dinamo Kiev lige kötü başladı! 19:10
Bodrum son dakikada yıkıldı! Bodrum son dakikada yıkıldı! 19:06
Daha Eski
Bandırmaspor evinde güldü! Bandırmaspor evinde güldü! 19:01
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI 18:51
Belçika'da Verstappen şov! Belçika'da Verstappen şov! 18:20
Belotti transferi resmen açıklandı! Belotti transferi resmen açıklandı! 18:18
West Ham 3 puanı tek golle aldı! West Ham 3 puanı tek golle aldı! 18:13
Marsilya liderliğe oturdu Marsilya liderliğe oturdu 18:02