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Pedro Alanya’da

Turuncu-yeşilliler, Monza forması giyen Portekizli oyuncuyu renklerine bağladı. 24 yaşındaki başarılı futbolcu, 1 yıl kiralık olarak Alanyaspor formasını terletecek.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Pedro Alanya’da

Transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, kadrosunu güçlendirdi. Turuncu-yeşilliler, İtalya Seria A'nın yeni ekibi Monza'dan Pedro Pereira'yı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Turuncu- yeşilli formayı sırtına geçiren Portekizli oyuncu, sağ kanatta görev yapıyor. Geçen sezon Seria B'de 34 maça çıkan Pedro Pereira, 4 asist yapmayı başardı ve takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.


BEKTE DE OYNUYOR
Benfica'da yetişen Portekizli kanat oyuncusu, daha sonra Sampdoria'ya transfer oldu. 2017'de 2.6 milyon euro'ya Portekiz ekibine dönen 24 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak Genoa, Bristol City, Crotone ve Monza formaları giydi. Monza'nın 2.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı başarılı futbolcunun, İtalyan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ bekte de oynayan Pedro Pereira, Portekiz U21 Milli Takımı'nda da 5 kez görev yaptı.

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Alanyaspor kadrosunu Pedro Pereira ile güçlendirdi
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