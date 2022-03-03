Haberler Alanyaspor 🔥ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI YAYIN | Alanyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

🔥ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI YAYIN | Alanyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu turun son gününde Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Alanyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 10:39
🔥ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI YAYIN | Alanyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek son takım bugün belli oluyor. Oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor yarı final bileti alan takımlar olmuştu. Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçı sonrası yarı finalin son ekibi de netleşecek. Futbolseverler, mücadelenin canlı yayın bilgilerini aratıyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak maçı, haberimizden de canlı izleyebilirsiniz...

📺ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Bu maç öncesi konuk ekip Gaziantep FK'nın son idmanına, tedavileri devam eden Kitsiou, Mendyl, İbrahim Pehlivan, Stankovski ve Muhammet Demir katılmadı.

🔎ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📺ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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