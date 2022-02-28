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Alanyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirildi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:00
Alanyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor maçı ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı.

İdmanda, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Alanyaspor-Gaziantep FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 3 Mart Perşembe günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.


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