Altay - Alanyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Alanyaspor deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün ilk maçında Altay ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan zorlu mücadele Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Konuk takıma 3 puanı getiren goller 26. dakikada Emre Akbaba ve 81. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi.



Bu sonuçla Alanyaspor puanını 32'ye çıkardı, Altay ise 18 puanda kaldı.

ALTAY GALİBİYETE HASRET

Altay, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 14 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi son 14 karşılaşmada 11 mağlubiyet 3 beraberlik aldı.