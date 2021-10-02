Konyaspor - Alanyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Mert Güzenge'nin yönettiği karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un golünü 49. dakikada Fatih Aksoy kaydetti. Konyaspor'un beraberlik sayısını ise Chidozie Awaziem kendi kalesine attı.

Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın 70. dakikada bulduğu gol ise VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 14'ya çıkardı, Konyaspor ise 14 puana yükseldi.