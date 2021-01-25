Alanyaspor-Ankaragücü MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Alanyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Sarlija, Erdi, Pinto, İbrahim, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Badji

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Alanyaspor - Ankaragücü maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.