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-Ankaragücü MAÇI CANLI

'in 21. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 18:52
Alanyaspor-Ankaragücü MAÇI CANLI

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: , , Fatih, Caulker, Moubandje, , Salih, , Bakasetas, , Babacar

Ankaragücü: , , , , , , , Endri, , Paintsil, Badji

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Alanyaspor - Ankaragücü maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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