Haberler Alanyaspor Çağdaş Atan Alanyaspor'u zirveye taşıdı!

'u zirveye taşıdı!

yönetimindeki , 'in ilk 6 haftasına damga vurdu. Son olarak 'ü 2-0 mağlup eden ekibi, 16 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. ile birlikte namağlup iki takımdan biri olan Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan oynattığı pozitif futbolla alkış aldı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:55
Çağdaş Atan Alanyaspor'u zirveye taşıdı!

Uzun bir dönem 'ın yardımcılığını yapan ve ile birlikte teknik direktörlük kariyerine adım atan performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yaz transfer dönemindeki hamleleriyle güçlü bir takım oluşturan ekibi, son olarak sahasında 'ü 2-0'la geçerek 'in 6. haftasını 16 puanla lider kapadı.

NAMAĞLUP 2 TAKIMDAN BİRİ!
Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, ilk 6 hafta performansıyla göz doldurdu. Akdeniz ekibi, ile birlikte namağlup 2 takım arasında bulunuyor.

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye kurulan Alanyaspor, golcü kimliğiyle ön plana çıktı. Hücum aksiyonlarında oldukça verimli bir görüntü çizen turuncu-yeşilliler, ilk 6 haftada rakip fileleri toplam 15 kez havalandırdı.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ YAPMIŞTI!
Süper Lig'in ilk 6 haftaları itibarıyla 15'ten daha fazla gol atan son takım 16 gol ile 2015/16'da şampiyon olan olmuştu.

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