Çağdaş Atan Alanyaspor'u zirveye taşıdı!

Uzun bir dönem Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan ve Alanyaspor ile birlikte teknik direktörlük kariyerine adım atan Çağdaş Atan performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yaz transfer dönemindeki hamleleriyle güçlü bir takım oluşturan Akdeniz ekibi, son olarak sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'la geçerek Süper Lig'in 6. haftasını 16 puanla lider kapadı.

NAMAĞLUP 2 TAKIMDAN BİRİ!

Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, ilk 6 hafta performansıyla göz doldurdu. Akdeniz ekibi, Fenerbahçe ile birlikte namağlup 2 takım arasında bulunuyor.



Üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye kurulan Alanyaspor, golcü kimliğiyle ön plana çıktı. Hücum aksiyonlarında oldukça verimli bir görüntü çizen turuncu-yeşilliler, ilk 6 haftada rakip fileleri toplam 15 kez havalandırdı.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ YAPMIŞTI!

Süper Lig'in ilk 6 haftaları itibarıyla 15'ten daha fazla gol atan son takım 16 gol ile 2015/16'da şampiyon olan Beşiktaş olmuştu.