Zirvedeki Alanya ligde tarih yazıyor

Süper Lig'in ilk 6 haftasında elde ettiği başarılı sonuçlarla liderlik koltuğunda yer alan Alanyaspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Karagümrük engelini de 2-0'lık sonuçla aşan Akdeniz ekibi, namağlup liderliğini sürdürdü. Ligde 2016- 2017'den bu yana yer alan turuncuyeşilliler, geçen sezonu 5. bitirmiş ve tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanmıştı.

LİDERE BİLENİYOR

Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönen Göztepe, evinde lider Alanya'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, namağlup rakibini yenerek, 4 maçlık 3 puan hasretine son vermek istiyor.