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28 Temmuz 2020, Salı
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Alanya tarihi kupa peşinde

Alanya tarihi kupa peşinde

Sezonu 5. bitiren ve ligde yer aldığı 4 sezondaki en iyi sıralamayı elde eden , finaline kilitlendi.

Sezonu 5. bitiren ve ligde yer aldığı 4 sezondaki en iyi sıralamayı elde eden , finaline kilitlendi. Tarihinde ilk kez kupada finale çıkan ekibi, yarın 'u yenip şampiyon olması halinde, Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
  1. 28.7.2020
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