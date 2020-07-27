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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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kupa aşkına

Alanyaspor kupa aşkına

'in son maçında 'u devirerek sezonu 5. sırada tamamlayan 'da gözler ile oynanacak kupa finaline çevrildi.

Süper Lig'in flaş ekibi , ilkleri yaşadığı Cemil Usta Sezonu'nu galibiyetiyle 5. sırada tamamladı. Çarşamba günü ligi 2. bitiren ile finali oynayacak ekibi, lig hedefinden sonra kupa hedefini de tutturmak istiyor.
  1. 27.7.2020
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