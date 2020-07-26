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26 Temmuz 2020, Pazar
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Avrupalı Alanya

Avrupalı Alanya

Geriye düştüğü Konya deplasmanındaki gol düellosundan sağ çıktı.

UEFA Avrupa Ligi için mücadele eden , 2-0 geriye düştüğü deplasmanından 3 puan çıkararak ligi 5. sırada bitirdi: 3-2. Ligde kalmayı geçen hafta garantileyen Konya, Alper ve Anicic'in goleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Alanya'da ikinci devrede oyuna dahil olan Fernandes ve Bakasetas maçın kaderini değiştirdi. Galibiyet golü Efecan'dan geldi.
  1. 26.7.2020
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