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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Erol Bulut 3 puan istiyor

Erol Bulut 3 puan istiyor

finalisti , korona arasından sonra çıktığı 3 maçta galip gelemezken, Ankaragücü deplasmanında bu kötü serisine son vermek istiyor. Turuncu-yeşilliler, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmıştı.

finalisti , corona arasından sonra çıktığı 3 maçta galip gelemezken, Ankaragücü deplasmanında bu kötü serisine son vermek istiyor. Turuncu-yeşilliler, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmıştı.

  1. 4.7.2020
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