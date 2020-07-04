Erol Bulut 3 puan istiyor

Ziraat Türkiye Kupası finalisti Alanyaspor, corona arasından sonra çıktığı 3 maçta galip gelemezken, Ankaragücü deplasmanında bu kötü serisine son vermek istiyor. Turuncu-yeşilliler, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmıştı.