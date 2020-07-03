Alanyaspor kafayı çalıştırdı

Alanyaspor Süper Lig'de en çok kafa golü ikinci takım konumunda bulunuyor. Ligde 49 kez fileleri sarsan turuncu-yeşilliler 12'sini kafayla kaydetti. Akdeniz temsilcisi bu alanda Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 13 kafa golü atan Trabzonspor'un ardından 2. oldu.