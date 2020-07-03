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03 Temmuz 2020, Cuma
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kafayı çalıştırdı

Alanyaspor kafayı çalıştırdı

'de en çok kafa golü ikinci takım konumunda bulunuyor. Ligde 49 kez fileleri sarsan turuncu-yeşilliler 12'sini kafayla kaydetti.

'de en çok kafa golü ikinci takım konumunda bulunuyor. Ligde 49 kez fileleri sarsan turuncu-yeşilliler 12'sini kafayla kaydetti. temsilcisi bu alanda , , ve 'yi geride bırakarak 13 kafa golü atan 'un ardından 2. oldu.

  1. 3.7.2020
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