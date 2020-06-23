Bulut: Güçlü bir rakiple oynadık - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Bulut: Güçlü bir rakiple oynadık

Bulut: Güçlü bir rakiple oynadık

, "Biz oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu oynamaya çalıştık ama karşımızda güçlü bir rakip vardı. Uzatmalarda da olsa beraberliği bulduk. Hedefimiz ilk 5" dedi. Bulut, 'ye gidip gitmeyeceğiyle ilgili ise şu an bir şey diyemeyeceğini dile getirdi.

, "Biz oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu oynamaya çalıştık ama karşımızda güçlü bir rakip vardı. Uzatmalarda da olsa beraberliği bulduk. Hedefimiz ilk 5" dedi. Bulut, 'ye gidip gitmeyeceğiyle ilgili ise şu an bir şey diyemeyeceğini dile getirdi.

  1. 23.6.2020
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