Bulut: Güçlü bir rakiple oynadık

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Biz hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu oynamaya çalıştık ama karşımızda güçlü bir rakip vardı. Uzatmalarda da olsa beraberliği bulduk. Hedefimiz ilk 5" dedi. Bulut, Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğiyle ilgili ise şu an bir şey diyemeyeceğini dile getirdi.