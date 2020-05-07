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07 Mayıs 2020, Perşembe
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'da corona virüsü testleri negatif çıktı

Alanyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı

'de ekiplerinden 'da teknik ekip ve futbolculara corona virüsü testi yapıldı. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada tüm test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu.

ekiplerinden 'da futbolcular, teknik ekip ve görevli personel, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde corona virüsü testine tabi tutuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Covid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 21:47
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