Alanyaspor'da corona virüsü testleri negatif çıktı
Süper Lig'de ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara corona virüsü testi yapıldı. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada tüm test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, teknik ekip ve görevli personel, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde corona virüsü testine tabi tutuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Covid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 21:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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