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09 Şubat 2020, Pazar
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: 1 puan bence iyi

Mustafa Pektemek: 1 puan bence iyi

'da oyuna sonradan giren , deplasmanından 1 puanla ayrılmanın iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

'da oyuna sonradan giren , deplasmanından 1 puanla ayrılmanın iyi bir sonuç olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Kadıköy zor bir deplasman. Bu atmosferde 1 puan bence iyi. Hedefimiz var, bunu sürdürmek istiyorduk. 3 puan istiyorduk ama olmadı. 1 puan da iyidir" dedi.

  1. 9.2.2020
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