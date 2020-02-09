Mustafa Pektemek: 1 puan bence iyi

Alanyaspor'da oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek, Kadıköy deplasmanından 1 puanla ayrılmanın iyi bir sonuç olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Kadıköy zor bir deplasman. Bu atmosferde 1 puan bence iyi. Hedefimiz var, bunu sürdürmek istiyorduk. 3 puan istiyorduk ama olmadı. 1 puan da iyidir" dedi.