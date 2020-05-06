Alanya sahaya indi - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Alanya sahaya indi

Alanya sahaya indi

Alanya sahaya indi

, yönetiminde 'nde tedbirlere uyarak gruplar halinde çalışmalarına başladı.

, yönetiminde 'nde tedbirlere uyarak gruplar halinde çalışmalarına başladı. Kulüp tesislerinde toplanıp 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde antrenman sahasında çalışma yaptı.
  1. 6.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanya sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA