Yine 12’den vuracağız - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Yine 12’den vuracağız

Yine 12’den vuracağız

Yine 12’den vuracağız

, kulüp olarak son yıllarda en başarılı transferlerin kendilerini yaptığını söyledi.

Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, kulüp olarak son yıllarda en başarılı transferlerin kendilerini yaptığını söyledi. Özçelik, "Gelecek sezon da hedefi yine 12'den vuracağız. Tüm takımlar yine bizden çekinecek, daha da güçleneceğiz" şeklinde iddialı açıklama yaptı.
  1. 4.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yine 12’den vuracağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA