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03 Mayıs 2020, Pazar
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yarın topbaşı yapacak

Alanyaspor yarın topbaşı yapacak

ekiplerinden Aytemiz , lige verilen aranın ardından yarın topbaşı yapacak. Turuncu yeşilli takım 4 Mayıs'ta 'nde toplanacak.

Liglerin başlaması için geri sayım sürerken Aytemiz 'un da programı netleşmeye başladı. Turuncu yeşilli takım 4 Mayıs'ta 'nde toplanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ligler ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı 'in yaptığı toplantılar sonrası 'in haziran ayında başlaması beklenirken, takımlar da bir bir birlikte yapacakları idmanlara başlıyor.

ÇALIŞMALAR GRUPLAR HALİNDE BAŞLAYACAK

Aytemiz Alanyaspor Kulübü de Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına 4 Mayıs (yarın) itibariyle Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gruplar halinde başlayacak. Takımın başarılı yıldızlarından Efecan Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımın yarın toplanacağını duyurdu.

  1. 03.05.2020
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