Sural ölümünün 1. yılında anıldı - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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ölümünün 1. yılında anıldı

Sural ölümünün 1. yılında anıldı

'un hayatını kaybeden futbolcusu , ölümünün 1. yıl dönümünde kulüp yönetimi ve arkadaşları tarafından anıldı.

'un hayatını kaybeden futbolcusu , ölümünün 1. yıl dönümünde kulüp yönetimi ve arkadaşları tarafından anıldı. Çekyalı oyuncunun vefat ettiği, 6 futbolcunun da yaralandığı yerinde toplanan yönetim ve Sural'ın arkadaşları, alana çelenk, çiçek ve yaktıkları mumları bıraktı. Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sural'ı özlemle andıklarını, asla unutmayacaklarını söyledi.
  1. 30.4.2020
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