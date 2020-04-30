Alanyaspor Josef Sural'ı andı! Josef Sural kimdir?
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural, geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da, Kayserispor deplasmanından dönerken bindiği minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybetmişti. Akdeniz temsilcisi, oyuncusunu vefatının birinci yılında unutmadı. Bir mesaj yayınlanan Alanyaspor, ayrıca kazanın yaşandığı yere giderek çelenk bıraktı. Peki, elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan Josef Sural kimdir?
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Josef Sural, geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da Kayserispor deplasmanı dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası hayata veda etmişti. Çek futbolcunun ölümü hem Türk futbolunu hem de Çekya futbolunu derinden sarstı.
Kaza yaşandığı anda Alanyaspor'dan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza da aynı minibüsün içinde bulunuyordu. Bu oyuncular kazayı hafif yaralı atlatırken, Sural aractan fırladığı için vücudunda çeşitli kırıklar meydana geldi ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
ALANYASPOR ANMA MESAJI PAYLAŞTI
Aytemiz Alanyaspor spor camiasını yasa boğan ölümün birinci yılında oyuncusu Josef Sural'ı unutmadı. Kulüp kazanın yaşandığı bölgeye gelerek çelenk bıraktı. Akdeniz ekibinden ayrıca bir anma mesajı da paylaşıldı. Bu mesajda, ""Elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz futbolcumuz Josef Sural'ı, vefatının birinci yılında özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
JOSEF SURAL KİMDİR?
Elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural, 30 Mayıs 1990'da Çekya'da dünyaya geldi. Kariyerine 2008'de Zbrojovka Brno'da başlayan forvet oyuncusu, ardından 2011-2016 arasında Slovan Liberec'te forma giydi. Sural, 2016'da ülkesinin önde gelen takımlarından Sparta Prag'a transfer oldu. Çek oyuncu, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde Alanyaspor'a transfer olmuştu. 29 yaşındaki futbolcunun iki kızı var.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 08:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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