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30 Nisan 2020, Perşembe
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'ı andı! Josef Sural kimdir?

Alanyaspor Josef Sural'ı andı! Josef Sural kimdir?

ekiplerinden Aytemiz 'un Çek futbolcusu , geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da, deplasmanından dönerken bindiği minibüsün yapması sonucu hayatını kaybetmişti. temsilcisi, oyuncusunu vefatının birinci yılında unutmadı. Bir mesaj yayınlanan Alanyaspor, ayrıca kazanın yaşandığı yere giderek çelenk bıraktı. Peki, elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan Josef Sural kimdir?

ekiplerinden Aytemiz forması giyen , geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da deplasmanı dönüşü geçirdiği sonrası hayata veda etmişti. Çek futbolcunun ölümü hem Türk futbolunu hem de Çekya futbolunu derinden sarstı.

yaşandığı anda Alanyaspor'dan Steven Caulker, , Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza da aynı minibüsün içinde bulunuyordu. Bu oyuncular kazayı hafif yaralı atlatırken, Sural aractan fırladığı için vücudunda çeşitli kırıklar meydana geldi ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ALANYASPOR ANMA MESAJI PAYLAŞTI

Aytemiz Alanyaspor spor camiasını yasa boğan ölümün birinci yılında oyuncusu Josef Sural'ı unutmadı. Kulüp kazanın yaşandığı bölgeye gelerek çelenk bıraktı. ekibinden ayrıca bir anma mesajı da paylaşıldı. Bu mesajda, ""Elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz futbolcumuz Josef Sural'ı, vefatının birinci yılında özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

JOSEF SURAL KİMDİR?

Elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural, 30 Mayıs 1990'da Çekya'da dünyaya geldi. Kariyerine 2008'de Zbrojovka Brno'da başlayan forvet oyuncusu, ardından 2011-2016 arasında Slovan Liberec'te forma giydi. Sural, 2016'da ülkesinin önde gelen takımlarından 'a oldu. Çek oyuncu, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde Alanyaspor'a transfer olmuştu. 29 yaşındaki futbolcunun iki kızı var.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 08:16
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