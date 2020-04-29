Alanyaspor Josef Sural'ı unutmadı! Kaza öncesi çekilen kare ortaya çıktı - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Alanyaspor Josef Sural unutulmadı! Kaza öncesi çekilen kare ortaya çıktı

'ı unutmadı! öncesi çekilen kare ortaya çıktı

Alanyaspor Josef Sural'ı unutmadı! Kaza öncesi çekilen kare ortaya çıktı

ekiplerinden Aytemiz 'un Çek futbolcusu , geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da Kayserispor deplasmanı dönüşü geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmişti. Akdeniz ekibi oyuncusunu anmak için bir mesaj yayınlarken, öncesi oyuncunun takım arkadaşlarıyla çekildiği fotoğraf ortaya çıktı.

Aytemiz 'un geçen yıl 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu ölümünün 1'inci yılında unutulmadı. Diğer yandan kazadan kısa süre önce Josef Sural ve diğer futbolcuların bulunduğu minibüsün, akaryakıt istasyonunda durduğu sırada çekilen bir fotoğraf da ortaya çıktı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular , , , , , ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'daki bir firmadan kiralanan minibüs, 29 Nisan gecesi saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı.

İLK KEZ YURT DIŞINDA BİR TAKIMDA OYNADI

Josef Sural Alanyaspor'a Çek Cumhuriyeti'nin takımından transfer oldu ve ilk kez ülkesi dışında bir takımda forma giydi. Alanyaspor'da 90 numaralı formayı giyen Josef'in ölümünden sonra turuncu-yeşilli takım bu formayı emekliye ayırdı.

ÖLÜMÜNÜN 1. YILINDA UNUTULMADI

Çek futbolcu Josef Sural, ölümünün 1'inci yılında Alanyaspor ve taraftarı tarafından unutulmadı. Turuncu-yeşilli takım sosyal medya hesaplarından Sural ile ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz futbolcumuz Josef Sural'ı, vefatının birinci yılında özlemle anıyoruz" denildi. Ayrıca Sural ile birlikte Alanyaspor'da forma giymiş futbolcular da onunla ilgili paylaşımlar yaptı. Özellikle kazada onunla birlikte o aracın içinde bulunan ve kolu kırılan Isaac Sackey yaptığı paylaşımda halen o kazanın acısını yaşadığını belirtti. Sackey, "Mekanın cennet olsun Josef Sural, sonsuza kadar kalbimde kal bracho" notunu paylaştı.

KAZADAN ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, futbolcuların bulunduğu VIP minibüsün kazadan birkaç saat önce bir akaryakıt istasyonunda durduğu, bu sırada da bir taraftarın futbolcuları görüp, çektiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta futbolculardan Baiano'nun ayakta minibüsün arka kapısının önünde durduğu, hemen önünde de sırasında o kapıdan fırlayıp yaşamını yitiren Josef Sural'ın oturduğu görüldü.


  1. 29.04.2020
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