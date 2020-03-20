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20 Mart 2020, Cuma
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’da korona virüs izni

Alanyaspor’da korona virüs izni

Korona virüs salgını nedeniyle maçların ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine Aytemiz ’da futbolculara 4 gün izin verildi.

'de kalan maçların korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine turuncu-yeşilli ekibe 4 gün izin verildi. çalışmalarına 24 Mart Salı gününden itibaren devam edecek.

"İnsan sağlığı her şeyden önemli"
Aytemiz Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Kulüp yönetimimiz, alınan bu kararın ardından futbolcularımıza, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, bu süreçte yurt dışına çıkmamaları ve evlerinde kalmaları gerektiğini iletti" denildi.
  1. 20.03.2020
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