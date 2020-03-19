Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi
Liglerin ertelenme kararının ardından Aytemiz Alanyaspor futbolculara 4 gün izin verdiğini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Süper Lig’de kalan maçların Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine takımımıza 4 gün izin verildi. Takımımız çalışmalarına 24 Mart Salı gününden itibaren devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine takıma 4 gün izin verildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Süper Lig'de maçların koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi üzerine futbolculara izin verildiği, çalışmalara 24 Mart Salı günü devam edileceği aktarıldı.
Açıklamada, "Kulüp yönetimimiz, alınan bu kararın ardından futbolcularımıza, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, bu süreçte yurt dışına çıkmamaları ve evlerinde kalmaları gerektiğini iletti." ifadeleri kullanıldı.
Takımımıza 4 gün izin verildi— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) March 19, 2020
Süper Lig'de kalan maçların Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine takımımıza 4 gün izin verildi. Takımımız çalışmalarına 24 Mart Salı gününden itibaren devam edecek.
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- 19.03.2020
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Yorum
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Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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