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19 Mart 2020, Perşembe
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Aytemiz 'da futbolculara 4 gün izin verildi

Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

Liglerin ertelenme kararının ardından Aytemiz futbolculara 4 gün izin verdiğini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "’de kalan maçların Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine takımımıza 4 gün izin verildi. Takımımız çalışmalarına Salı gününden itibaren devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

ekiplerinden Aytemiz 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine takıma 4 gün izin verildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Süper Lig'de maçların koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi üzerine futbolculara izin verildiği, çalışmalara Salı günü devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Kulüp yönetimimiz, alınan bu kararın ardından futbolcularımıza, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, bu süreçte yurt dışına çıkmamaları ve evlerinde kalmaları gerektiğini iletti." ifadeleri kullanıldı.

  1. 19.03.2020
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