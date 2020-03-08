Çaykur Rizespor 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele Bammou ve Samudio'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Süper Lig'de heyecan Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçıyla devam etti. Mücadeleye iyi başlayan deplasman ekibi Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibi üst üste ataklarla rakibi bunaltırken Yaccine Bammou 35. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Çaykur Rizespor oyuna ağırlığını koymaya başladı. Seyircisinin de desteğini arkasına alan Karadeniz ekibi, 65. dakikada Samudio'nun füzesiyle durumu 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla ev sahibi Çaykur Rizespor'un 25 puanı oldu. Deplasman ekibi ise 40 puana ulaştı.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 18:01
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Çaykur Rizespor 1-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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